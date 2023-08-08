İstanbul'da Trafik Denetimi: Taksicilere ve Korsan Taşımacılık Yapanlara Cezalar Yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri Eminönü'nde taksi ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetim yaptı. Denetimde, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere ceza yazılırken, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir kişiye ise 20 bin 342 lira ceza yazılırken aracı da trafikten men edildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri Eminönü'nde taksi ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere ceza yazılırken, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir kişiye ise 20 bin 342 lira ceza yazılırken aracı da trafikten men edildi.

Sivil trafik ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetim yapıldı. Taksilere müşteri gibi binen sivil polisler, kurallara uymayan ve taksimetre açmayan sürücüleri belirledi. Denetim noktasına gelen taksileri durduran ekipler ise verilen bilgiler doğrultusunda kurallara uymayan taksicilere ceza yazdı. Yapılan denetim sırasında 4 taksiciye yolcu seçtiği için, 2 taksiciye ise taksimetre açmadığı için ceza yazıldı. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir kişiye ise 20 bin 342 lira ceza yazılarak aracı trafikten men edildi. Yapılan işlemin yanlış olduğunu söyleyen araç sürücüsü, Arkadaşım az ileride beni bekliyor, siz benim arabamı bağlıyorsunuz, böyle bir şey var mı Hangi ülkede yaşıyoruz. Ağabey yanlış yapıyorsunuz, yanımdaki insan tanıdık dese de ceza yemekten kurtulamadı. Yolcu seçtiği belirlenerek ceza uygulanan taksi şoförü Mustafa Kartal ise, 'Bir kilometre ileride uygulamadan yolcu kabul ettiğim için buradaki yolcuya durmadım, bu yüzden ceza yedim. Yolcu seçmedim' dedi.