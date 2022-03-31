İstanbul'da trafik akışına "koyun sürüsü" molası
AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Hadımköy'de koyun sürüsünün yolun karşısına geçişi sırasında trafik bir süreliğine aksadı.
Hadımköy'de koyun sürüsünün yolun karşısına geçişi sırasında trafik bir süreliğine aksadı.
Hadımköy-Hoşdere sapağında çobanın sürüsünü yolun karşısına geçirdiği sırada trafik kısa süre durdu.
Sürünün yolun karşısına geçmesi ve sürücülerin beklemesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA / Abdülkerim Güzel - Güncel