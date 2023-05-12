İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi
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İstanbul'da otoyolda tehlikeli otomobil kullanan araç sürücüsüne 10 bin 30 lira para cezası verildi.
İstanbul'da otoyolda tehlikeli otomobil kullanan araç sürücüsüne 10 bin 30 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüyle ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.
Ekiplerce yakalanan sürücü H.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "makas atmak", "emniyet şeridi ihlali", "yakın takip" ve "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" suçlarından 10 bin 30 lira ceza kesildi.
Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel