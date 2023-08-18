İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 14 bin 61 lira ceza kesildi

İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 14 bin 61 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta 2 kişinin makas atarak trafiği tehlikeye düşürdükleri anlara ilişkin görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen S.G.D. ve M.Y. polis ekiplerince yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücü S.G.D'ye 8 bin 689 lira, M.Y'ye de 5 bin 372 lira para cezası uygulandı.

Her iki sürücü "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Osmangazi Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.