İstanbul'da Torun Tombalak Festivali Düzenlendi

İstanbul'da aile bağlarını güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen "Torun Tombalak Festivali"nde huzurevi sakinleri çocuklarla buluştu.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı vizyonu kapsamında düzenlenen "Yeniden Oynuyoruz" projesinin etkinliklerinden Torun Tombalak Festivali, Rami Kütüphanesi bahçesinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Festival kapsamında huzurevlerinde kalan büyükler, çocuklarla geleneksel oyunları oynayarak geçmiş ile bugün arasında sıcak ve samimi bir köprü kurdu. Etkinlik boyunca katılımcılar kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunarken aynı zamanda keyifli anlar yaşadı.

Gün boyu süren festivalde, Hacivat-Karagöz gösterisi, Masalcı Abla'nın anlatımları, İbiş gösterisi, Osman Doğan'ın stand-up performansı, çeşitli atölye çalışmaları, sportif etkinlikler ve nostaljik ikramlar büyük ilgi gördü. Rami Kütüphanesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen etkinlik, her yaştan katılımcıya hitap eden zengin içeriğiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Raşit Yüksel, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, "Kuşaklar arası aktarımı hedefleyen etkinlikte kültürel mirasımızın taşıyıcısı kıymetli büyüklerimizi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla buluşturduk. Etkinlikte, bezirganbaşı, topaç, misket, hımbıl, 9 taş, çember yuvarlama gibi büyüklerimizin çocukluk oyunları ile kuşaklar arası etkileşimi ve kültürel aktarımı gerçekleştirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.