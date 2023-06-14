İstanbul'da Torbacılara Operasyon: 27 Gözaltı

İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 85 kilo metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi.

İstanbul'un 8 ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kökünü Kurutma" adı verilen operasyonlar kapsamında torbacı-sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların sonucunda Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bağcılar, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 85 kilo metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 64 fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.