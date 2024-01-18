İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 50 tutuklama

İSTANBUL'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Narkogüç-44' operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen şüphelilerin şüphelilere yönelik 'Narkogüç-44' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50'si tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak atıcılarına yönelik düzenlenen ve devam eden "Narkogüç-44ö operasyonunda; gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda skunk, metamfetamin, uyuşturucu hap ve kenevir, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduö ifadelerini kullandı.