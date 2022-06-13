İstanbul'da torbacı operasyonu: 162 kişi yakalandı İSTANBUL genelinde dün uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda 162 kişi gözaltına alındı. İSTANBUL genelinde dün uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda 162 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla, dün "sokak satıcısı-torbacı" olarak bilinen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.İl genelinde yapılan operasyonlarda 162 şüpheli yakaladı. Yapılan aramalarda; 513 gram Metamfetamin, 227 gram eroin, 183 gram esrar, 8 gram sentetik kannobinoid, 3 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 705 lira ele geçirildi. Yakalanan 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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