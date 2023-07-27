İstanbul'da toplu ulaşıma zam ertelendi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. İstenilen zam oranlarında anlaşmaya varılamadığı için İstanbul'da toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifinin yanı sıra minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi ve 3 bin adet yeni taksinin İstanbul trafiğine katılması teklifleri görüşüldü. Toplantıda zam oranında anlaşmaya varılamadığı için İstanbul'da toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu. Toplantıda zam teklifleriyle ilgili karar alınamadığı için yapılan teklifler, alt komisyona çekildi. UKOME, Ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.

İBB TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM İSTEDİ

İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57,07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.

YEDİEMİN OTOPARKLARINA YÜZDE 60 ZAM YAPILDI

Yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi de toplantıda oy birliğiyle kabul edildi. Çekme ücreti 400 liradan yüzde 57.5 zamla 630 liraya, otopark ücret tarifesi de, motosiklet için 20 liradan, yüzde 50 zamla 30 liraya, otomobil için 40 liradan yüzde 50 zamla 60 liraya, kamyonet, minibüs, arazi taşıtları için 50 liradan yüzde 60 zamla 80 liraya yükseltildi.

3 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Toplantıda İstanbul'da hizmet veren minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi de görüşüldü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Entegrasyon ilk olarak pilot bölge seçilen Arnavutköy'den başlayacak. Entegrasyonun sağlanmasının ardından artık İstanbulkart ile minibüslere binilebilecek. Taksi taşımacılığı taleplerinin değerlendirilmesi, 3 bin yeni taksinin trafiğe katılması teklifi de toplantıda kabul edilmedi.

EYÜP AKSU: KONTAKT KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ

Ulaşım ücret tarife değişikliği görüşmeleri esnasında söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 'Biz sadece şunu istiyoruz. Giderlerimiz karşısında İstanbul halkının, turistleri, vatandaşlarımızı da düşünerek makul bir zam yapalım, bu rakamlar bizi kesinlikle kurtarmıyor. Taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis, özel halk otobüsüne biz en az yüzde 100 oranında zam yapılmasını talep ediyoruz. O duruma geldik ki, belki de bütün meslek modları olarak kontakt kapatmak zorunda kalacağız. Bizi de düşünün. Biz siyasetçi değiliz, esnafız. Biz bakanlığımızın teklif ettiği yüzde 40 oranını da kabul etmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin teklif ettiği yüzde 57 oranını da kabul etmiyoruz. Bizim giderlerimiz, parametrelerimiz burada. Bizim parametrelerimizi ortalamaya koyarsanız en az yüzde 170 oranında zam yapmalısınız. Biz vatandaşı düşünerek diyoruz ki, yüzde 100 oranında iyileştirme olsunö ifadelerini kullandı.

BUĞRA GÖKCE: EN BÜYÜK MAĞDUR İBB

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de Aksu'ya yanıt olarak, 'En büyük mağdur İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ayda 1 milyar 200 milyon ulaşımı sübvanse ediyoruz. Böyle bir rakam Türkiye'nin herhangi bir kurumunun altından kalkamayacağı bir rakam. Zam yapmayı siz istemediğinizi söylediniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de istemez. Daha önceki yönetimler de istemezdi. İçinde bulunduğumuz durumda biletin karşılama oranı yüzde 50'nin altına düşmüş vaziyette" dedi.