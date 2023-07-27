İstanbul'da toplu ulaşıma zam ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifinin yanı sıra minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi ve 3 bin adet yeni taksinin İstanbul trafiğine katılması teklifleri görüşüldü. Toplantıda zam oranında anlaşmaya varılamadığı için İstanbul'da toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu. Toplantıda zam teklifleriyle ilgili karar alınamadığı için yapılan teklifler, alt komisyona çekildi. UKOME, Ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.

İBB TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM İSTEDİ

İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57,07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.

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BUĞRA GÖKCE: EN BÜYÜK MAĞDUR İBB

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de Aksu'ya yanıt olarak, "En büyük mağdur İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ayda 1 milyar 200 milyon ulaşımı sübvanse ediyoruz. Böyle bir rakam Türkiye'nin herhangi bir kurumunun altından kalkamayacağı bir rakam. Zam yapmayı siz istemediğinizi söylediniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de istemez. Daha önceki yönetimler de istemezdi. İçinde bulunduğumuz durumda biletin karşılama oranı yüzde 50'nin altına düşmüş vaziyette" dedi.