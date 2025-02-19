İstanbul'da toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'un birçok noktasında toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

???????Kentte öncelikle kuzey bölgelerde başlayan yağış, tüm ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kent genelindeki metro, metrobüs ve otobüs duraklarında birçok vatandaş, yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Avrupa yakasında başta Mecidiyeköy olmak üzere Küçükçekmece, Yenibosna ve Şişli gibi merkezi noktalarda durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştuğu gözleniyor.

Yine ana bölgelerdeki otobüs duraklarında da vatandaşlar, kar yağışından etkilenmemek için üst geçitlerin altlarına sığınıyor.

Anadolu yakasında ise Altunizade, Uzunçayır ve Bostancı gibi çok sayıda toplu ulaşım hattının birleştiği noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

Trafikteki yoğunluk sürüyor

Öte yandan, trafik yoğunluğu da kar yağışına bağlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre yüzde 90'lar düzeyinde seyrediyor.

Avrupa yakasında Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na giden yollarda yoğun yağış nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti girişlerinde araçların yavaş ilerlemesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sultangazi'de de kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi aştığı gözleniyor.

Anadolu yakasında da Beykoz başta olmak üzere ana caddelerde araçlar yağışa bağlı olarak güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli Edirne istikametindeki birçok noktada trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.