İstanbul'da toplu ulaşım bugün ücretsiz - Haberler

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İstanbul'da toplu ulaşım bugün ücretsiz

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da toplu ulaşım bugün ücretsiz

İSTANBUL'un fethinin 569'uncu yıl dönümü kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen fetih şölenine kolay ve hızlı erişim için, bugün toplum ulaşım seferlerinin ücretsiz olduğu açıklandı.

İSTANBUL'un fethinin 569'uncu yıl dönümü kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen fetih şölenine kolay ve hızlı erişim için, bugün toplum ulaşım seferlerinin ücretsiz olduğu açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmaray, İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğu bildirildi. Fetih şöleni için toplu ulaşım seferlerinde de düzenlemeler yapıldı. Alana giden hatlarda seferler sıklaştırıldı.  İstanbul'un fethinin kutlanacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikileceği programa gitmek isteyen İstanbulluların, etkinlik alanına en kolay ve hızlı erişebilmesi de 'Ulaşım Rehberi' yayınlandı.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Havalimanı İstanbul Marmaray İETT Güncel Haberler

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