İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi

İBB, UKOME toplantısı Fatih'teki Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma yüzde 40'lık zam teklifi şerhli olarak oy birliğiyle kabul edildi.

TAKSİCİLER ODASI: YÜZDE 50 ORANINDA ZAM TALEBİMİZİ YENİLİYORUZ

YÜZDE 40'LIK FİYAT AYARLAMASINDA MUTABAKAT SAĞLANDI

HİZMET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN MECBURİYET İÇERİYOR