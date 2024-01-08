İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam yapıldı

Gülşah KAHVECİ/İSTANBUL İBB bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi minibüslere servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapıldı.

İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine zam yapıldı. Toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi, minibüs, servis ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapıldı. Taksi indi-bindi ücreti 90 liraya çıktı.

0-1 kilometre okul servisi bin 665 lira, 1-3 kilometre bin 783 lira, 3-5 kilometre bin 926 lira, 5-7 kilometre 2 bin 8 lira, 7-9 kilometre 2 bin 117 lira, 9-11 kilometre 2 bin 451 lira, 11-13 kilometre 2 bin 821 lira, 13-15 kilometre 2 bin 965 lira, 15-17 kilometre 3 bin 199 lira, 17-19 kilometre 3 bin 384 lira, 19-21 kilometre 3 bin 600 lira, 21-23 kilometre 3 bin 750 lira, 23-25 kilometre 3 bin 896 lira oldu.