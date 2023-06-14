İstanbul'da TKP/ML operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Maltepe'de bombalı pankart asılması olayına ilişkin yapılan çalışmada, terör örgütü TKP/ML üyeleri olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.