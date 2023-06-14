İstanbul'da TKP/ML operasyonu: 3 gözaltı
Güncel Haberler
İstanbul Maltepe'de bombalı pankart asılması olayına ilişkin yapılan çalışmada, terör örgütü TKP/ML üyeleri olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de 24 Mart'ta bombalı pankart asılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu bombalı pankartı astıkları belirlenen S.K. E.I. ve C.B'yi ilçede yakaladı.
Zanlıların evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ve yasaklı yayınlara el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel