İstanbul'da tırdan düşen damacanalar trafiği aksattı
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Bakırköy'de tır dorsesinden düşen çok sayıda su dolu damacananın yolu kapatması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Bakırköy'de tır dorsesinden düşen çok sayıda su dolu damacananın yolu kapatması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Bakırköy D-100 kara yolundan Bahçelievler'e dönüş yapan tırın sürücüsü, viraja hızlı girince dorsedeki çok sayıda su dolu damacana yola döküldü.
Damacanaların yolu kapatması nedeniyle yolun Topkapı istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Firma çalışanlarının damacanaları yoldan kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel