İstanbul'da TIR kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi

İstanbul'da meydana gelen TIR kazasında hayatını kaybeden Merve Çalışkan ve kızı Miyase Çalışkan, memleketleri Aksaray'da toprağa verildi. Kazada yaralanan diğer aile üyelerinin tedavileri devam ediyor.

İSTANBUL'da lastiği patlayan TIR'ın aynı yöne giden cipe çarptığı kazada hayatını kaybeden Merve Çalışkan (35) ile kızı Miyase Çalışkan (3) memleketleri Aksaray'da toprağa verildi.

Kaza, 3 Ağustos'ta Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken ön lastiği patlayan İlyas Atçı yönetimindeki TIR, yolda zikzaklar çizip Ali Rıza Çalışkan'ın kullandığı Danimarka plakalı, içinde 5 kişilik gurbetçi ailenin bulunduğu cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip, refüje savruldu. Cip sürücüsü Çalışkan araçta sıkıştı. Kazada TIR şoförü İlyas Atçı ve cipte bulunan 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan ağır yaralı cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Merve Çalışkan ile kızı Misaye Çalışkan, kurtarılamadı. Cip sürücüsü Ali Rıza Çalışkan ile kızlara Gülbahar Çalışkan (12) ve Hatice Çalışkan'ın tedavilerin devam ettiği öğrenildi.

Anne ve kızının cenazeleri, yakınları tarafından alınıp, memleketleri Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi'ndeki cenazede yakınları gözyaşı döktü. Merve Çalışkan ile kızı Miyase Çalışkan, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Ailenin kısa süre önce İstanbul'a geldiği, salı günü ailece Galatasaray Zalgiris Vilnius hazırlık maçını izledikleri ve pazartesi günü Aksaray'ın Ağzıkarahan köyünde akrabalarının düğününe katılmayı planladıkları öğrenildi.