İstanbul'da tıp fakültesi öğrencilerinden İsrail protestosu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivillerin bulunduğu hastaneyi bombalamasını protesto etti.

Fakülte bahçesinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla toplanan öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Ali Osman Şenol, Filistin'deki zulüm ve insan hakları ihlallerinin yıllardır dünyanın gözü önünde sürdüğünü söyledi.

Tıp fakültesi öğrencileri olarak Filistinlilerin yanında olduklarını vurgulayan Şenol, Gazze'de yaşanan vahşete "Dur" demek için toplandıklarını kaydetti.

Şenol, İsrail'in Gazze'ye yıllardır korkunç bir abluka uyguladığını belirterek, "Gazze halkı abluka başladığından bu yana su, elektrik, gıda, ilaç, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarına İsrail'in istediği ölçüde ulaşabilmektedir. Gazze'de yaşam imkansız hale getirilmeye çalışılmaktadır." dedi.

İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'de bir hastaneyi bombalamasının sabırları taşıran son nokta olduğunu ifade eden Şenol, "İsrail yönetimi, uluslararası savaş hukuku uyarınca korunması elzem olan hastane, okul ve ibadethane gibi yapıları hedef alarak ne uluslararası hukuka ne de ahlaki ilkelere riayet ettiğini bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

Bölgedeki hastane ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, hasta ve yaralılara sağlık hizmetinin ulaştırılabilmesi için gerekli güvenli ortamın tesis edilmesini istediklerini anlatan Şenol, doğrudan sivilleri hedef alan, hastaneleri, okulları, camileri vuran İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep ettiklerini söyledi.