İstanbul'da Ticari Taksi ile Göçmen Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir adreste operasyon düzenledi. İki ticari takside toplam 87 düzensiz göçmen yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı ve göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İstanbul'da ticari taksi ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de yaptığı çalışmada bir adreste düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Haraççı Mahallesi'ndeki ikameti takibe alan polis, M.A.H. ve M.Ö'nün sürücüsü olduğu iki ticari takside 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Aynı bölgedeki metruk bir binayı kontrol eden ekipler, 64 düzensiz göçmenin daha burada bulunduğunu belirledi.
Polis, M.A.H. ve M.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından M.A.H. ve M.Ö, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
87 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.