İstanbul'da Ticari Araçlarda Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, ticari taşıtlardaki lastiklerin derinliğini ölçerken, yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.

İstanbul'da, ticari araçlar için bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü, 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla otogar çıkışında denetim noktası kurdu.

Şehirler arası kara yollarında yolcu taşımacılığı yapan ticari taşıtlarda kış lastiği denetimi yapan ekipler, otobüslerdeki lastiklerin derinliğini ölçtü.

Ekipler, yolculara ise emniyet kemeri kullanmanın öneminden bahsederek broşürler dağıttı.