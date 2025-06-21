İstanbul'da Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi Sonuç Bildirgesi Açıklandı

İstanbul'da Medya Platformu Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi"nin sonuç bildirgesi açıklandı.

FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin ardından sonuç bildirgesi, Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde Bitlis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Medya Platformu Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Palabıyık tarafından okundu.

Bildirgede, kongrede ortaya çıkan görüşler ve halkın sesi doğrultusunda temel ilkeleri açısından "Terörsüz Türkiye Yüzyılı"nın bir temenni değil, ülke ve bölgeler için tarihi fırsat olduğu vurgulandı.

Sürecin siyaset ve partilerin ötesinde olduğu aktarılan bildirgede, milletin tamamını ilgilendiren bir meseleye herkes tarafından destek verilmesi gerektiği kaydedildi.

Bildirgede, bölge halkının "Terörsüz Türkiye" sürecini umut ve kararlılıkla sahiplendiği belirtilerek, "Bu yolda engel olmak isteyen her kim olursa olsun halk onun karşısında duracaktır. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve Diyarbakır anneleri, Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nın yılmaz destekçileridir. Terör örgütü, amasız ve fakatsız şekilde silah bırakacak, bu süreç milletin kararlılığıyla başarıya ulaşacaktır. 50 yıla yakındır devam eden öç sosyolojisi, kin ve kan davası artık sona ermektedir." denildi.

Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nın bir çözüm süreci olmadığı vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Bu, FETÖ gibi yapılarla mücadelede kararlılığını göstermiş bir devletin politikasıdır ve bu mücadele sürecektir. Süreçle birlikte Gabar ve Cudi gibi bölgelerdeki enerji kaynakları sayesinde bölgesel kalkınma ve refahın önü açılacaktır. Bu yüzyıl, sabrın, umudun ve güvenin yüzyılıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde bu sürece olan toplumsal güven tamdır. Unutulmamalıdır ki iç cephenin sağlamlığı, dış cephedeki başarının anahtarıdır. Son olarak katil İsrail'in sürdürdüğü işgal ve terör politikalarına karşı durabilecek yegane güç Türkiye Cumhuriyeti'dir. Terörsüz Türkiye Yüzyılı, sadece bizim değil, Gazze'nin ve tüm mazlum coğrafyaların da umudu olacaktır."

Bildirgenin okunmasının ardından toplu dua edilip hatıra fotoğrafı çekildi.