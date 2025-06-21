İstanbul'da "Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi" devam ediyor

İstanbul'da, Medya Platformu Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi" sürüyor.

FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, şehit anneleri ve Diyarbakır anneleri başta olmak üzere sanat, medya, akademi, siyaset ve sivil toplum dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

"Sanatsal ve Kültürel İzdüşümler" oturumunda konuşan oyuncu Deniz Uğur, sanatçıların topluma karşı sorumlulukları olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklarımıza bazı şeyleri doğru aktarabilmemiz çok önemli. Yeni nesil çatışmayı ve ötekileşmeyi istemiyor, birlik, beraberlik ve barış istiyor. Hiçbiri birbirini din, dil, ırk üzerinden ötekileştirmiyor. Bu benim yeni kuşakta en çok gördüğüm davranış modeli." dedi.

"Sanatçı nefretin değil umudun propagandasını yapar"

Uğur, yeni nesillere bırakılacak en güzel mirasın sevgi ve barış iklimi olacağının altını çizerek, terörsüz bir gelecek için kültürel gücün de büyük önem arz ettiğini söyledi.

Sanatın insanları düşünmeye, eleştirmeye, sorgulamaya teşvik etmesi gerektiğine vurgulayan Uğur, şunları kaydetti:

"Sanatçının bir entelektüel seviyesi ve çok yüksek bir farkındalığı olması gerekir. Toplumun bu ayrıma varması gerektiğini düşünüyorum. Sanatçı nefretin değil umudun propagandasını yapar. Sanatçı toplumun her kesimiyle eşit mesafede ve diyalog kurabilir vaziyette olmalıdır. Konuları korku ve öfke ile değil, kültürle ve empati ile çözmeye çalışır sanatçı. Sanat bunun için çok güçlü bir silahtır. Bu ifadeyi olumlu anlamda kullanıyorum. Ortak kültürel sanatsal projeler geliştirebilmek için bizim bilinçli sanatçılarımıza daha çok sahip çıkmamız ve kendi aramızda da dayanışma içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin çok doğru adımlar attığını düşünüyorum. Orta Doğu bölgesinde, burnumuzun dibinde neler olup bittiğini hepimiz görüyoruz. Bu bölge çok zor bir bölge. Fakat biz dünyanın tam merkezindeyiz. O yüzden sorumluluğumuz da çok fazla. Buraya sulh getirilecekse, barış getirilecekse, bütün dünya açısından bu sağlanacaksa bunu sağlayabilecek tek ülke Türkiye."

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu da terörsüz Türkiye hedefine korkmadan, çekinmeden yürümek gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye çağrısının önemini vurgulayan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Yıllardır dolaştığım yüzüğümde Şeyh Edebali'nin meşhur sözü 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' yazıyor. O bizim manevi kurucumuz, bu medeniyetin sancaktarıdır. Biz böyle bir medeniyetin çocukları olarak nasıl bugünlere geldik? Neden Filistin cephesinde bu kadar az sanatçı var? Neden acaba bir Fransız kadar, İrlandalı kadar ağlayamıyoruz? Gerçekten anlamak güç. Nesillerimiz kendi ırkından, soyundan, dininden, töresinden, Türklüğünden, Kürtlüğünden nefret eder hale geldi. Biz sanatçılara düşen bu durumu değiştirmek için filmlerle, dizilerle ve tiyatrolarla mücadele etmektir."

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Refik Tuzcuoğlu moderatörlüğündeki "Akademik ve Düşünsel Kodlar" oturumunda ise Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Prof. Dr. Tevfik Erdem, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve Ramazan Yelken konuşma yaptı.

Gün boyu sürecek kongre 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlanacak.