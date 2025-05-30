İstanbul'da Terör Soruşturmasında 7 Tutuklama

İstanbul'da Terör Soruşturmasında 7 Tutuklama
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İstanbul'da terörizmin finansmanına karşı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

? İstanbul'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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