İstanbul'da terör soruşturması: Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde siyasi parti milletvekili de ikamet ediyormuş

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'daki bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin ikametinde aynı zamanda "bir siyasi parti milletvekilinin de ikamet ettiğini, burayı silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yeşil kategoride aranan bir kişinin de kullandığını" bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun ikametinde, emniyet ekiplerince arama gerçekleştirildiği yönündeki haberlere ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşma gereği duyulduğu" belirtildi.

Silahlı terör örgütleri MLKP, TKP/ML ve MKP'nin cezaevindeki üyelerine para gönderdiği belirlenen kişilere yönelik bugün İstanbul merkezli operasyonlar düzenlendiği ve 15 zanlının gözaltına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınanlar arasındaki S.G'nin Üsküdar ilçesinde 2014 yılından beri ikamet ettiği adreste gözaltına alındığı, bu adreste aynı zamanda bir siyasi parti milletvekilinin de ikamet ettiği, söz konusu ikameti silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yeşil kategoride aranan S.A'nın da kullandığı tespit edilmiştir.

Adreste yapılan aramada, şahısların cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ile haberleşmesine ilişkin dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir."