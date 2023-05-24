İstanbul'da, Terör Propagandası İddiasıyla 10 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gibi uygulamalarda, terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yürüttü. TEM ekipleri, 13 şüpheli belirledi. Adresleri İstanbul'da olan şüphelilerin yakalanması için bu sabah harekete geçen ekipler, 10 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Eyüpsultan, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi ve Pendik'te düzenlenen baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında, adliyeye sevk edildi.