İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair haklarında istihbari bilgi bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.