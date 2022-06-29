İstanbul'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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İstanbul'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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İstanbul'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulan ve terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi tutuklandı.

İstanbul Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulan ve terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Reis Mahallesi'ndeki ormanlık alandan çıkarken görülen bir kişiyi, şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan aramada, üzerinde 1,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen Ö.S'nin (26), terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve "Kullanmak üzere uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında adli işlem yapılan Ö.S, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul PKK Güncel Haberler

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