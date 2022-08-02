İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 5 tutuklama İSTANBUL'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne(DGH) yönelik olarak düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. İSTANBUL'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne(DGH) yönelik olarak düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ev hapsi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği, İstanbul'da bulunan sözde değer aileleriyle görüşüp, terör örgütüne yardımcı gençleri bir araya getirerek örgüte kazandırma çalışmaları yürüttüğü ve PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım sağlamaya çalıştığı belirlenen şüphelilere yönelik 29 Temmuz günü operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ev hapsi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul gençlik PKK Güncel Haberler

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