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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucunda belirledikleri 7 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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