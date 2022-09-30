Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... İstanbul Şişli'de düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Şişli'de düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki bir kültür merkezinde örgütün yurt dışı merkez komitesiyle şifreli yazışmaların yapıldığı, aranan zanlıların saklanma ihtimali bulunduğu ve kapıların zırhlı olduğu bilgileri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda hareket edilen kültür merkezine düzenlediği operasyonda B.V, C.T, C.K, F.K. ve B.H'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Münir Karaloğlu İstanbul Şişli Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.