Son dakika haber: Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre İstanbul Sultangazi'de düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Sultangazi'de düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt adına çalışma yapan 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin, terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan bir derginin bürosuna hava destekli düzenlediği operasyonda şüpheliler F.B. (44), O.K. (41) ve Y.V. yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Gökmen Sultangazi İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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