İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren zanlıların 9 ilçedeki 12 adresini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel