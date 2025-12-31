Haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonuyla ilgili sosyal medyada örgüt propagandası yapan 28 kişiyle terör örgütünde aktif faaliyet gösterdiği belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatla operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüyle bağlantılı olarak, Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda 3 emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31 Aralık itibarıyla 29 ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, fişekler ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir."

