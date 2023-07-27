İstanbul'da terör örgütleriyle irtibatlı 16 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi örgütlerle irtibatlı oldukları tespit edilen 16 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul'da terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, DEAŞ, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi örgütlerle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da 8 ilçede 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.