İstanbul'da terör örgütleriyle irtibatlı 16 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi örgütlerle irtibatlı oldukları tespit edilen 16 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.