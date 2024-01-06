Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 4 kişi, düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı.

İstanbul'da DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 4 kişi, düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi. Polis, örgütlerin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı çıkarılan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul PKK Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title