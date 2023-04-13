İstanbul'da terör operasyonu: Şüpheli fırın dolabında yakalandı

İstanbul'da yapılan terör operasyonunda aranan şüpheli bir fırın dolabında saklanırken yakalandı. Şüphelinin bağlantılı olduğu evde patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda bir diğer şüpheli de yakalandı.

İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonunda aranan şüpheli, Küçükçekmece'de bir fırına yapılan operasyonda saklandığı dolabın içinde yakalandı. Şüphelinin verdiği Esenyurt'taki bir adreste ise 250 gram patlayıcı madde ile birlikte bomba yapımında kullanılan malzemeler geçirildi. Operasyonların devamında bomba saklanan evi kiralayan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüpheli daha yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Ünal Yiğit'in Küçükçekmece'de bir fırında saklandığını tespit etti. 6 Nisan'da fırına operasyon düzenleyen ekipler, Yiğit'i gizli bölme olarak yapılmış bir dolabın içinde yakaladı. Gözaltına alınan Ünal Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PATLAYICI BULUNAN EVDE PARMAK İZİ ÇIKTI

EVİ KİRALAYAN ŞÜPHELİ DE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI