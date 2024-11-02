İstanbul'da Terör Operasyonu: 20 Gözaltı, 4 Tutuklama

İstanbul'da 14 ilçede eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 30 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da 14 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması (YCWK) ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün siyasal alan yapılanması (KCK/TDÖ) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 20 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldıkları mahkemede 16 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.