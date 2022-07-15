İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU 2 TUTUKLAMA BAKIRKÖY'de terör örgütü DHKPC üyesi olduğu belirlenen iki kişi tutuklandı. BAKIRKÖY'de terör örgütü DHKPC üyesi olduğu belirlenen iki kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKPC'nin alt alan yapılanması DEV-GENÇ içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki şüpheliyi, 13 Temmuz'da Bakırköy'de gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kararı olduğu belirlendi. E.K. (29) ve S.K. (29) isimli şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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