İstanbul'da terör operasyonu: 17 gözaltı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iletişim halinde oldukları değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 4 ilçede 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
İstanbul'da terör operasyonu: 17 gözaltı
İSTANBUL İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iletişim halinde oldukları değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 4 ilçede 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.