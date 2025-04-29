İstanbul'da Terör Operasyonu: 14 Kişi Yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DHKP/C, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine mensup toplam 21 şüpheliden 14'ü yakalandı. Dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
İSTANBUL'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 17 şüpheli, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli olmak üzere toplamda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel