İstanbul'da Terör Operasyonu: 14 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 17 şüpheli, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli olmak üzere toplamda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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3-SULTANGAZİ'DE KAYIP OLAN KİŞİ İÇİN ORMANDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Emin YEŞİL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - SULTANGAZİ, Mimar Sinan Kent Ormanı'nda öğle saatlerinden bu yana kayıp olan demans hastası İshak Öztürk'ü bulmak için arama çalışması başlatıldı. İlyas Öztürk, "Sürekli evden çıkma ve kaybolma durumları var. Esenler'den de buraya kadar yürüyerek gelmiş. Telefonda ve ayakkabısında takip cihazı var, onu son noktaya kadar takip ettik ama bulamadık" dedi.

Esenler'de yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması üzerine ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edildi. Ormana gelen ilk ekipler arama çalışmalarına başlarken, başta AFAD olmak üzere çok sayıda ekip, arama çalışması için olay yerine geldi. Ekiplerin, İshak Öztürk'ü bulmak için ormandaki arama çalışmaları sürüyor.

'TELEFONDA VE AYAKKABISINDA TAKİP CİHAZI VAR'

Aramaları yakında takip eden İshak Öztürk'ün yakını İlyas Öztürk, "Demans hastası. Sürekli evden çıkma ve kaybolma durumları var. Esenler'den de buraya kadar yürüyerek gelmiş. Telefonda ve ayakkabısında takip cihazı var, onu son noktaya kadar takip ettik ama bulamadık, kendi imkanlarımızla. Sağ olsunlar devletimizden tüm ekiplerimiz burada" şeklinde konuştu.