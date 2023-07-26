stanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü

26.07.2023 13:54:24 İstanbul / Çevre / 20230726AW943636

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IHAAW134130-CVR/26-07-2023

- İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü

- Rekor sıcaklar nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda güneş altındaki bankların boş kaldığı görüldü

(Fotoğraflı)

Ahmet Faruk Sarıkoç- İsmail Coşkun

İSTANBUL (İHA) - Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları ise gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte doğal afet uyarısı verilirken, meteoroloji yetkilileri de vatandaşları işi olmadığı takdirde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, vatandaşlardan özellikle öğlen saatlerinde güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü. İstanbul'un en önemli turistik ve tarihi yerlerinden olan Sultanahmet Meydanı'nda sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları da gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Rekor sıcaklar nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda güneş altındaki bankların boş kaldığı görüldü.

75 yaşında olduğunu söyleyen bir vatandaş, sıcak havaya rağmen sevdiği için çalıştığını belirterek, "Bunaltan bir sıcak var. İklimlerin değişeceği yıllardır söyleniyor. Bilinçli olmak gerekiyor" dedi.

Gaziantep'ten geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Antep böyle değil. Orada nem yok, havası kuru. O yüzden sıcağı çok hissetmiyoruz. Bunaltan bir sıcak var" diye konuştu.

(AFS-RU-CC-Y)