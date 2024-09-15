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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

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İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 6 araç karıştı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyolun bazı şeritleri kapatıldı ve trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 araba da bu araçlara ve sürücülere çarptı.

Kaza nedeniyle bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Ekiplerin hasar oluşan araçları kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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