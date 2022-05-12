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Son dakika haberi! TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA - Metin Yüksel Kaya - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan Emre A. (26) yönetimindeki 07 ANB 715 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Gaziosmanpaşa ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Emre A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emre A'nın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

AA / Metin Yüksel Kaya - Güncel

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