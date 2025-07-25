İstanbul'da Telefon Dolandırıcılarına Baskın: 3 Şüpheli Yakalandı

-Rezidansta balkondan balkona atlayarak kaçmaya çalıştı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,İSTANBUL'da telefonla aradıkları kişileri 'adınız sahte altın operasyonunda geçiyor. Evdeki altınları kontrol etmemiz lazım' diyerek toplamda 5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını kapıdan teslim alarak kaçan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelinin altınları almaya elektrikli scooterla geldiği anları güvenlik kameraları kaydetti. Polisin yaptığı operasyon sırasında rezidanstan kaçmaya çalışan bir şüphelinin ise balkondan başka bir balkona atladığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin ise bu sırada aşağıda hava yastığı açarak operasyona destek verdiği belirtildi.

Sarıyer'de 7 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda 67 yaşındaki Emekli S.A.'yı telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak 'Adınız sahte altın operasyonuna karışmış. Evdeki altınları kontrol etmemiz lazım. Kapıya gelen kişiye teslim edin. Operasyon bitince biz size geri vereceğiz' dedi. Arayan kişinin gerçek polis olduğunu sanan S.A. yaklaşık 2 milyon lira değerindeki tüm ziynet eşyalarını bir poşete koyarak kapıya gelen kişiye teslim etti.

İKİ OLAYDA DA AYNI TAKDİĞİ KULLANMIŞLAR

Şişli'de 16 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen ikinci olayda aynı yalanla kandırılan emekli M.A.(71) kapısına gelen ve polis sandığı kişiye 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını bir poşete koyarak teslim etti. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

PARAYI ALMAYA ELEKTRİKLİ SCOOTERLA GELMİŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada şüphelilerden birinin içinde altın dolu poşetleri almaya elektrikli scooter'la geldiği tespit edildi. Şüphelinin elektrikli scooterla geldiği anları güvenlik kameraları kaydetti.

ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan operasyonda olaya karıştığı belirlenen bir şüphelinin şehirlerarası yolcu otobüsüne bilet alarak kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Polis düzenlediği operasyonda yolcu otobüsünü durdurarak M.İ.K.(19)'yi gözaltına aldı.

BALKONDAN BALKONA ATLADI

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Pendik'te lüks rezidansa ikinci bir baskın yapıldı. Bu operasyonda şüphelilerden birinin balkona çıkarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Balkondan balkona atlayarak kaçmaya çalışan şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi. Olay sırasında çağırılan İtfaiye ekiplerini de aşağıda hava yastığı açarak operasyona destek verdiği öğrenildi. Bu baskın sırasında M.A.(26) ile L.D.(18)'yi yakalamasıyla gözaltına sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 6 cep telefonu, 1 adet sahte pasaport ve altın tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.