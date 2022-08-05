İSTANBUL'DA TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI: 83 YAŞINDAKİ KADINI DA DOLANDIRDILAR

İSTANBUL'DA kendilerini hakim savcı olarak tanıtarak iki kişiyi dolandıran iki şüpheli yakalandı.

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Ghazal K.'yi(29) geçen Cuma günü kendisini polis savcı olarak tanıtan bir kişi aradı. Dolandırıcı, Ghazal K.'yi söyledikleriyle kandırarak yaklaşık 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kendisine teslim etmesini istedi. Ghazal K. de telefonda kendisine söylenenleri yaparak ziynet eşyalarını dolandırıcıya elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Ghazal K. polise gidip şikayetçi oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süreli çalışmalar neticesinde dolandırıcılık olayını gerçekleştirenin kişinin Mehmet F.O.(19) olduğunu tespit etti. Şüpheli Dolandırıcılık büro ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy'de yaşanan olayda ise geçen Salı günü 83 yaşındaki Muberra G.'yi kendini polis savcı olarak tanıtan bir kişi aradı. Dolandırıcı yaşlı kadını söylediklerine inandırarak, evinde bulunan tüm değerli eşyaları kendisine teslim etmesini söyledi. Muberra G. evindeki 37 bin 500 lira, 3 bin 600 Euro, bir adet tektaş yüzük ve 6 adet Cumhuriyet altınını dolandırıcıya elden teslim etti. Bir süre sonra yaşlı kadında dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine başvurdu.

2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadını dolandıran kişinin İsmail K.(18) olduğunu tespit etti. Ekipleri şüpheli İsmail K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İki dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Mehmet F.O. ve İsmail K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.