İstanbul'da Teknoloji Odaklı Telerehabilitasyon Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da, Teknoloji Odaklı, Sürdürülebilir Telerehabilitasyon Hizmeti Üretme ve Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Projesi'nin (İSTER) kapanış toplantısı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, konuşmasına projede yer alan sağlık çalışanlarını kutlayarak başladı.

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Memişoğlu, "Biz, Türk toplumu olarak sağlık hizmetlerini çok güzel sunuyoruz. Bunun teknolojik yanlarını da geliştirmemiz lazım. Bizim geliştirip, dünyaya ihraç etmemiz lazım. Biz bu projeye böyle baktık. Hareket kısıtlılığı olan ve bir başkasının yardımına ihtiyacı olan hastaların, rehabilite edilmesi çok önemli. Biz bu kişileri kendi ortamlarında rehabilite ettik. Çok stratejik bir proje. Büyük bir ihtimalle bu tedaviler evde yapılacak. Daha ağır vakalarla karşılaşmamak için bunları göstermemiz lazım" diye konuştu.

Proje Tıbbi Direktörü Doç. Dr. Başak Bilir Kaya ve proje yetkililerinin sunumunun ardından toplantı sona erdi.

İSTER'in 18 aylık projesinde 61 konuşma bozukluğu, 60 Parkinson, 32 serebral palsi ve 90 hemipleji hastası olmak üzere 243 kişiye, yazılım desteği kullanılarak telerehabilitasyon oyunlaştırma programı, online teleterapi, dil ve konuşma terapisi ile online kognitif egzersiz evlerinde uygulandı.