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İstanbul'da tekme, yumruk, sopa ve sandalyeli kavgalar kamerada

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İstanbul'da tekme, yumruk, sopa ve sandalyeli kavgalar kamerada Kadıköy Moda sahilinde iki grup tekme, yumruklarla birbirine girdi Kadıköy - Tavşantepe Metrosu'nda ise yolcuları rahatsız eden bir genç dövülerek dışarıya atıldı Zeytinburnu'nda genç bir kıza laf atan şahıs ise...

İstanbul'da tekme, yumruk, sopa ve sandalyeli kavgalar kamerada

Kadıköy Moda sahilinde iki grup tekme, yumruklarla birbirine girdi

Kadıköy - Tavşantepe Metrosu'nda ise yolcuları rahatsız eden bir genç dövülerek dışarıya atıldı

Zeytinburnu'nda genç bir kıza laf atan şahıs ise sopalarla dövüldü

İSTANBUL Kadıköy Moda sahilinde iki grup tekme, yumruk ve sandalyelerle birbirine girdi. Kolundan yaralanan bir genç canını zor kurtarıp kendini kayalıklara atarken, Kadıköy-Tavşantepe Metrosu'nda da yolcuları rahatsız eden bir genç dövülerek dışarıya atıldı. Zeytinburnu'nda ise genç bir kıza laf atan şahıs ise sopalarla dövüldü.

Kadıköy Moda sahilinde geçtiğimiz günlerde iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Grubun tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda bir genç, sandalyeyle vurulması sonucu kolundan yaralandı. Genç grubun elinden kurtularak kendisini kayalıklara atarken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Tekme, yumruk, sopa ve sandalyeli kavgalar kamerada

Kadıköy - Tavşantepe Metrosu'nda da yolcuları rahatsız ettiği iddia edilen bir şahıs, önce uyarıldı ardından da gençler tarafından dövülerek metrodan dışarıya atıldı. Hareketli anlar kameralara yansırken, kadınlar ise ayağa kalkarak şahsa ve onu dövenlere tepki gösterdi. Zeytinburnu'nda ise genç bir kıza laf attığı iddia edilen bir şahıs, sopalı bir grup tarafından sokak ortasında dövüldü. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Güncel

Zeytinburnu İstanbul Kadıköy 3. Sayfa Güncel Haberler

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