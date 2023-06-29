İstanbul'da tehlikeli yolculuklar amatör kameralara yansıdı

ARAÇLARDAN SARKARAK YOLCULUK

Sultangazi ve Bağcılar'da yolcular, seyir halinde olan minibüslerin kapılarından sarkarak yolculuk yaptı. Trafikteki diğer sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Canlarını hiçe sayan yolcular hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye attı.

TRAMVAYDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde altı katlı binanın çatısına çıkan çocuğu görenler, korku dolu anlar yaşarken, 50. Yıl Mahallesi'nde ise, beş katlı bir binanın çatı katına çıkan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışma yaptı. Burada çalışan işçiler, adeta ölüme meydan okudu.

(FOTOGRAFLI)